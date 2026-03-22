Borghi è convinto: “Allegri bravo a trovare la quadra ad inizio anno ma poi lì è rimasto”
Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato della vittoria dei rossoneri contro il Torino. Questo il suo commento:
"Il Milan sul 3-1 l'aveva presa la partita perchè poi il Torino era ricaduto anche negli errori individuali dei suoi difendenti e del portiere ma al di là di tutto questo il Milan aveva la partita in mano ma ha permesso al Torino di rientrarci. L'episodio del rigore è un episodio sottile, non me la sentirei di parlare di vero e proprio caso arbitrale, però i rigori assegnati alla Juventus e al Torino sono rigori non lampanti, non solari ma entrambi legittimi. Al di là del rigore il Milan ha rischiato di mettere a repentaglio tutto fino alla fine. È stata una vittoria irrinunciabile e in questo c'è un po' di fatica in cui ha speso veramente tanto per arrivare a questi punti. Come ho già detto Allegri è stato bravo a trovare la quadra ad inizio anno ma poi è rimasto li e invece bisogna evolvere all'interno della stagione"
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