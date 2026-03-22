Serie A: la Lazio vince anche a Bologna, all'Atalanta basta Zappacosta
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In questo pomeriggio domenicale di Serie A si sono giocate due partite molto importanti per gli equilibri del campionato. La Lazio di Maurizio Sarri, dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Milan, è riuscita ad espugnare con determinazione il Dall'Ara, battendo con un netto 0-2 il Bologna di Vincenzo Italiano grazie ad una inaspettata doppietta di Kenneth Taylor.
L'altra partita ha invece visto l'Atalanta di Raffaele Palladino vincere senza troppi problemi contro l'Hellas Verona grazie alla rete di Zappacosta. Grazie a questi 3 punti la Dea prende quota in classifica portandosi a 4 punti dal quinto posto, momentaneamente occupato dalla Juventus.
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