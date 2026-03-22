Serie A: la classifica aggiornata dopo le gare del pomeriggio
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In questo pomeriggio di Serie A la Lazio ha dato continuità alla vittoria contro il Milan battendo, in trasferta, il Bologna, mentre l'Atalanta ha superato di "corto muso" l'Hellas Verona grazie alla rete di Zappacosta. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata in attesa delle ultime due gare di questa 30esima giornata.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68*
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 51*
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28*
Cremonese 27
Lecce 27*
Pisa 18
Verona 18
*Una partita da giocare
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