Borghi: "Kalulu è lucido nei recuperi e difficile da superare nell'uno contro uno"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato di Pierre Kalulu, parlando delle sue caratteristiche tecniche e tattiche: "Non è Dani Alves ma è un giocatore con una tecnica più che discreta, soprattutto per quanto riguarda il lavoro del pallone, controllo sul posto che orientato. Non è aggraziatissimo ma conduce bene il pallone, in zona cross può migliorare ma non è limitato e ruvido con i piedi. Tatticamente, non provenendo dalla zona italiana, non ha avuto una formazione maniacale, per cui qualche lettura deve ancora essere implementata, però è un ragazzo che ha dimostrato lucidità e sveltezza nel recupero. In più è anche lucido e veloce nei posizionamenti, deve lavorare tatticamente nelle letture però ha questa capacità di correggere bene la propria posizione. E' bravo a difendere la zona, è un difensore solido, difficile da superare in dribbling nell'uno contro uno".