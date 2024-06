Borghi: "Mi immagino Pulisic, Leao e Loftus trarre grande beneficio dal football di Zirkzee"

L'account TikTok di Cronache di Spogliatoio ha proposto un video in cui gli opinionisti più quotati, ospiti della pagina, hanno espresso la loro preferenza sul prossima attaccante del Milan. Le scelte erano due: Joshua Zirkzee del Bologna o Artem Dovbyk del Girona. Gli intervistati erano Riccardo Trevisani, Fabrizio Biasin, Stefano Borghi, Giuseppe Pastore e Fernando Siani. Tutti hanno espresso il medesimo giudizio: al centro dell'attacco rososnero vedrebbero meglio l'olandese del Bologna.

Le parole di Stefano Borghi su Joshua Zirkzee: "Zirkzee sarebbe l’attaccante ideale, per le caratteristiche, per diventare il nuovo numero 9 del Milan. E’ un attaccante estremamente tecnico che manda a nozze i compagni di squadra: mi immagino gente come Pulisic, Leao, Loftus-Cheek trarre grande beneficio dal football di Zirkzee. Certo deve alzare l’asticella realizzativa per essere il centravanti titolare di una squadra con grandi ambizioni".