Borghi: "Quello che ha fatto il Milan negli ultimi due anni è esemplare"

Il noto telecronista Stefano Borghi ha parlato del Milan come squadra in una delle sue solite live su YouTube. Queste le sue dichiarazioni: “La dirigenza ha avuto molto coraggio e visione in certe cose, ma credo che l’allenatore abbia dato una mano grandissima nello sviluppo tecnico della squadra. Gli stessi giocatori: i giovani che sono cresciuti, i veterani che hanno portato un esempio. Penso che quello che ha fatto il Milan negli ultimi due anni sia esemplare e i risultati lo riflettono. Vedo una squadra che sta andando avanti con le proprie gambe, con la propria testa, con il proprio cuore e con i propri piedi. Non ho l’impressione che possa scendere più di tanto. È una squadra convinta, coraggiosa, che vuole vincere tutte le sue partite. Lo spirito di squadra, l’unità, è palpabile. Il sincronismo è una caratteristica ormai da tempo propria del Milan. Anche chi è alla pari del Milan lì in alto, il Napoli, dà questa sensazione”.