Borghi: "Rebic fantastico, ennesimo successo della gestione Pioli"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato di Ante Rebic: "E' fantastico, 8 gol in campionato ed uno in Coppa Italia, ha pareggiato l'intero bottino della scorsa stagione all'Eintracht Francoforte, una stagione che era stata salutata come molto positiva. Se pensate che tutto questo l'ha fatto dal 2020 ad oggi, abbiamo l'uomo più in forma del campionato. Lo dicono i numeri, per media realizzativa solo Cristiano Ronaldo gli sta davanti. Rebic è l'ennesimo successo della gestione Pioli. Non avrei pensato obiettivamente alla figura di Rebic come centravanti, lui ci ha pensato ed ha avuto ragione. In partite contro squadre chiuse, lavorando spalle alla porta, potrebbe avere delle difficoltà, ma in questo Milan dove si muovono in tanti e si cerca imprevedibilità, avere un attaccante del genere che continua a muoversi e va a fare a sportellati è una soluzione perfetta".