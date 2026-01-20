Borghi: “Saelemaekers troppo poco celebrato per quello che fa”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato così la partita di ieri sera tra Milan e Lecce:

"Dal punto di vista della produzione la prestazione c'è stata, Falcone ha parato di tutto, Leao che alla fine è sempre li in bilico tra ha fatto bene e potrebbe fare di più. Si è anche prodigato come rifinitore, come attaccante di sponda in certi momenti, il Milan alla fine l'ha vinta con un'espressione di calcio diretto di indole allegriana, perchè lui quando dice che il calcio è semplice e va eseguito con tecnica, capacità e linearità, pensate proprio ad un'azione dove il difensore centrale scruta all'orizzonte, vede un esterno largo, lo va a pescare con precisione, un lancio veramente bello di qualità, io rimango convinto che Gabbia non sia un difensore di altissimo livello ma sono anche convinto che con la voglia di prendersi il Milan, con l'applicazione, il fare le cose veramente molto bene, si è guadagnato le cose, strameritatamente un ruolo importante in questa squadra. Lancio perfetto quindi, poi la qualità ce la mette Saelemaekers, giocatore sempre troppo poco celebrato per quello che porta tecnicamente sul campo. Poi a volte ha degli atteggiamenti che vanno un po' fuori dalle righe e che a me non piacciono tantissimo, però in questi anni ha sempre portato surplus. Il lavoro che fa sul gol è preziosissimo perchè la controlla e in poco spazio mette un cross preciso per Fullkrug e quella è l'evoluzione naturale di tutto questo"