Borghi sul Milan: "Si vedono segnali positivi ma deve arrivare la svolta"

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del Milan di Stefano Pioli: "Il Milan ora ha tre partite che definiranno la sua stagione, dovrà fare pieno di punti, altrimenti la situazione anche a livello di classifica inizierà ad avere un peso determinante visto che il rendimento di Pioli è un rendimento più basso di quello che aveva Giampaolo. Ripeto però che io vedo delle cose migliori a livello di vitalità, di presenze, ma il tempo passa I segnali positivi si vedono nel ritorno di Bonaventura, che porta bonus ma anche carattere e personalità che in modo lampante non è diffusa nella rosa del Milan. Ci sono anche piccoli riscontri di crescita netti, come nel finale dove ha tenuto con il Napoli, cosa non ha accaduto con la Juventus, con il Lecce, con la Lazio, perdendo punti negli ultimi quarti d'ora. Sono tasselli da mettere nel mosaico, però nelle prossime partite c'è da mettere una serie di mattoni per dare una svolta perché se non arriva ora, temo non arrivi più".