BOSTON - Il racconto dell'allenamento odierno: tattica in primo piano

Primo allenamento mattutino all'Harvard Ohiri Training Center per i rossoneri. Dopo il lavoro di domenica pomeriggio, la squadra è tornata in campo per aggiungere uno step importante nella preparazione di Bayern Monaco-Milan. Divisi in due gruppi, uno impegnato dalle 9.30 locali e uno dalle 10.30, i giocatori hanno svolto degli esercizi di potenziamento nella fase atletica e dei passaggi nella fase tecnica. Poi spazio alla tattica, nello specifico attacco contro difesa.

Ora i rossoneri andranno direttamente in aeroporto per lasciare momentaneamente Boston e spostarsi a Kansas City, dove intorno alle 16.15 locali si svolgerà la conferenza stampa di Marco Giampaolo e Andrea Conti al Children's Mercy Park e intorno alle 20.00 la rifinitura allo Swope Soccer Village. Mercoledì 29 luglio alle 3.00 italiane (martedì 28 alle 20.00 locali) ci sarà l'esordio nella ICC 2019.