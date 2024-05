Boto (ex Shakhtar): "Fonseca è cambiato negli anni. Preparato per lavorare in un club importante"

Nel curriculum di Paulo Fonseca, destinato a essere il prossimo allenatore del Milan, una tappa importante è stata costituita dall'esperienza allo Shakhtar Donetsk, in Ucraina. Con gli arancio-neri il tecnico portoghese è rimasto tre anni ed è stata l'avventura che è servita da trampolino di lancio per approdare alla Roma, in Italia. Questa mattina, per presentare meglio il personaggio ai tifosi rossoneri, Tuttosport ha intervistato Josè Boto che ai tempi ricopriva il ruolo di direttore dello scouting e advisor del board dello Shakhtar.

Le parole di Josè Boto su come gioca Paulo Fonseca: "Credo che Fonseca sia un po’ cambiato negli anni. Era un allenatore molto offensivo in Ucraina. Poi alla Roma e al Lille penso sia cambiato, o meglio, direi che è riuscito ad adattare le sue idee ai calciatori e ai tipi di campionati che è andato ad affrontare. È preparato per lavorare in un club importante come quello rossonero dopo così tante esperienze. Col supporto del board e dei tifosi potrà sicuramente ottenere grandi risultati a Milano. È una questione di fiducia"