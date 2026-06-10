Bradley esalta Pulisic: "E' il giocatore più importante delle nazionale americana"

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L'ex ct americano Bob Bradley ha esaltato Christian Pulisic che dovrà guidare la nazionale degli USA nel Mondiale che sta per iniziare

Bob Bradley, ex ct nella Nazionale degli Stati Uniti, intervistato da diretta.it, ha rilasciato queste parole su Christian Pulisic, attaccante del Milan che sarà uno dei protagonisti del Mondiale che sta per iniziare con la formazione americana: "È molto importante, forse il più importante. Ha giocato costantemente ai massimi livelli, e la sua creatività, intelligenza, il tempismo negli inserimenti in area, sono tutte qualità di cui la squadra USA deve approfittare.

A livello di sistema, Pulisic ha bisogno di libertà per muoversi sia largo che dentro il campo. Mi piace ancora vederlo inserirsi in area al momento giusto, perché è capace di segnare, come abbiamo visto con il Milan".