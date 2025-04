Braglia: "Inter vince la Champions ma campionato al Napoli e Coppa al Milan"

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Che ne pensa delle parole di Antonio Conte?

"Ho detto che se il Milan avesse avuto Conte, lottava per lo Scudetto. Ma c'è anche una società a cui dare credito. Perdere Kvaratskhelia a parametro zero ha fatto sì che la società lo cedesse a gennaio e ha fatto anche bene a capitalizzare Poi sulla strategia Conte è il n.1 e tutte le discussioni nate possono essere legittime, che è uno sfogo preventivo per una campagna estiva che verrà. Questo Napoli comunque è forte lo stesso, anche senza Kvaratskhelia. Fare uscite pubbliche così forti in un momento topico del campionato per difendere se stessi, quando puoi farlo all'interno delle tue mura, non va bene".

Milan e Inter, chi si prende la finale di Coppa Italia?

"Credo che l'Inter sia superiore come rosa a quella del Milan, ma vedo favorito ora il Milan. Per l'appannamento per l'Inter soprattutto, perché anche a Bologna Inzaghi non ha valorizzato i giocatori che partivano dalla panchina. Taremi quando va in Nazionale è sempre il migliore in campo. Il valore di Inzaghi non si discute, ma adesso sta sbagliando. L'Inter è un mese e mezzo che è in difficoltà, per me la Champions la vince, ma campionato al Napoli e Coppa Italia al Milan".