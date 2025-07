Braglia punta su Leao: "La sua rivalutazione sarà fondamentale"

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio.

Quali i punti fermi di questo Milan ora?

"Maignan, Pulisic e Leao. La rivalutazione di Leao credo sia fondamentale. Non ci vogliono 5 innesti, perché se andiamo a vedere, al di là di Napoli e Como, le altre hanno fatto pochi acquisti perché i soldi ce ne sono pochi. Il grande del lavoro lo dovranno fare i tecnici nella rivalutazione delle rose. Qualche colpo arriverà ma saranno pochi per la poca disponibilità economica".

BOTTA-RISPOSTA TRA CASSANO E LEAO

E' l'ennesimo commento su "X" di quella che ormai sembra esser diventata una vera e propria faida, oltre il calcio giocato, quello oggettivo. E' ancora Rafa Leao contro Antonio Cassano, con le solite scintille social che da ormai due stagioni ci accompagniano periodicamente.

Infatti, tra i due non c'è mai stata una grande simpatia. Lo sappiamo. L'ex fantasista numero 99 ha spesso criticato Leao, additandolo come un giocatore pigro, spesso fuori dagli schemi, addirittura scarso. Opinioni personali, certo, ma contro Leao, da parte di Cassano c'è sempre stato un vero e proprio accanimento gratuito.

"Lui mi ama così tanto" Leao risponde a Cassano

L'ultimo atto del duello social tra i due avviene proprio in queste ore. Cassano, intervenuto nel suo podcast "Viva el Futbòl" Ha nuovamente rivolto frasi poco costruttive nei confronti del numero dieci del Milan: "Non gioca a calcio per la squadra, ma per fare colpo sulle ragazze".

Immediata la risposta di Leao, che con la solita ironia commenta: "Lui mi ama così tanto" Accompagnato dalle solite emoticon ironiche.