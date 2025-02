Braglia sul Milan: "La società ha notevoli responsabilità"

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

C'è Como-Napoli nel weekend. Una partita quanto difficile?

"Sarà dura per il Napoli, ma alla fine l'esperienza di Conte può avere la meglio. Il Como è in salute, vedo tutta la rosa in palla dal punto di vista fisico. Mi sembra di vedere quasi Inter o Napoli di inizio stagione nel Como di adesso".

Un pensiero sui sorteggi europei?

"Spero che non incida nell'Inter l'infortunio di Sommer. Spero che con Martinez non succeda quanto visto con Radu. Perché va dato spazio durante la stagione al secondo. Martinez è un buon portiere, personalità ma poca umiltà".

Si torna a parlare di Motta dopo il ko in Champions:

"I risultati parlano da sè. Poi un allenatore deve valorizzare i giocatori ma se cambi tanto un giocatore non sente la fiducia del tecnico".

Motta, Giuntoli, Ibrahimovic, Conceicao: chi butterebbero giù dalla torre?

"La Juve? La società ha fatto quello che doveva fare, però io butterei giù tutti. Non salvo nessuno, perché chi più chi meno hanno tutti responsabilità. Il discorso del Milan è ancora più grave. Una società che prende Joao Felix e Gimenez a gennaio e che poteva prendere in estate, vuol dire che non conosce questo gioco. La società ha notevoli responsabilità".