Brahim: "Da piccolo mi piaceva molto il futsal, è un allenamento perfetto per muoversi velocemente"

Intervenuto ai microfoni di 'El Pais' Brahim Diaz ha parlato del futsal. Queste le sue parole: "Quando ero piccolo mi piaceva molto il futsal, è un allenamento perfetto per muoversi velocemente negli spazi stretti e per provare qualche giocata. Se preferisco un numero a un gol? No, no. Segnare e aiutare la squadra a vincere è il massimo. Ma dall'altra parte non si può perdere quella magia che hanno tante giocate come la rouleta, la bicicletta... le persone si divertono a vedere queste cose.