Braida: "Contro il Dortmund partita interpreta male, ma l'assenza di Leao accentua i problemi in tutti i reparti"

Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan in coppia con Adriano Galliani, è stato intervistato dalla rivista online Numero Diez per parlare della squadra rossonera. La rosa di Stefano Pioli sta vivendo un momento molto difficile e oggi con il Frosinone si ritrova quasi spalle al muro e con la vittoria come unico risultato a disposizione, anche se con tantissimi indisponibili.

Le parole di Braida sulla sconfitta contro il Dortmund: "La partita contro il Borussia Dortmund non è stata interpretata nel migliore dei modi, anche se prima del modo in cui è stata disputata questa gara, va considerato il punto chiave: le assenze. Per me, Leao è un giocatore fondamentale per il Milan. Fa la differenza sempre! La sua mancanza accentua i problemi del Milan in tutti i reparti".