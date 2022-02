Braida: "Donnarumma? Da parte mia c'è un po' di affetto"

Ariedo Braida, storico dirigente rossonero, è intervenuto a Rai Sport tornando sull'addio di Donnarumma al Milan: "Io l'ho visto arrivare che ero ancora al Milan, da parte mia c'è un po' di affetto perché mi ricordo quando è arrivato. Io avrei fatto qualsiasi cosa per tenerlo, a mio avviso è il portiere più forte. È straordinario, è ancora giovane e il Milan per me poteva ripartire da lui. Avrei preferito fosse rimasto al Milan".