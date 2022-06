Braida: "Un algoritmo cosa mi dice sulla personalità di Rijkaard o Kakà?"

MilanNews.it

L'ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha parlato sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina e ha espresso il suo parere poco convinto sull'utilizzo degli algoritmi nel calcio: "Secondo voi un algoritmo che cosa mi poteva dire di Van Basten, di Gullit, di Rijkaard, di Savicevic, di Shevchenko o di Kakà? Mi diceva quanti tiri in porta aveva fatto, quanti con il destro e quanti con il sinistro, quanti gol aveva realizzato di testa, come si era mosso. Sì, ma la personalità dove la mettiamo? E l’atteggiamento verso i compagni? E il comportamento con l’allenatore? Quelle sono cose che deve valutare l’uomo, il dirigente, il presidente, e non stanno scritte in nessun algoritmo"