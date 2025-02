Brambati su Joao Felix: "L'ha voluto Conceiçao? Penso di no. Mendes avrà fatto il suo giochino"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato di Milan, del calciomercato invernale dei rossoneri e di alcuni innesti di qualità come ad esempio Joao Felix.

Questo Milan, con giocatori di qualità davanti, può arrivare quarto?

"Sicuramente è una delle squadre che può arrivare lì. Io con l'Atalanta in queste condizioni non so, magari arriva terza un'altra, vedi la Lazio. Sono tante squadre lì a lottare, per come stanno andando le cose saranno quattro quelle che andranno in Champions. E se sarà così, Milan e Juve che puntano anche per bilanci alla Champions, una delle due o entrambe rimangono fuori".

Joao Felix può far pensare a una cessione di Leao in estate?

"C'è chi dice che lo ha voluto Conceicao. Io penso di no, Mendes ha fatto il suo giochino, magari con Conceicao complice. Per me è un modo per metterlo in mostra. E' un giocatore con tanta qualità non espresse, stava per perdersi. Mi ha deluso per esempio Zaniolo, che ha avuto l'occasione con l'Atalanta e Gasperini, ma questo gli ha detto di cercarsi un'altra piazza. Joao Felix ha talento, ma a volte si perde. Per me ha aggiunto tanta qualità davanti il Milan e dietro ha messo un po' di esperienza".

Napoli-Okafor, Conte non sarà contento dopo questo mercato:

"Non può dire oggi cosa farà. Non si aspettava Okafor, ora però dovrà sfruttarlo al momento opportuno. Certo che dopo Kvara ha detto che si era indebolito il Napoli, ora dei protagonisti di quella squadra scudettata non c'è più nessuno o quasi. Sono state mal sostituite certe stelle, a parte Kvara che non è stato sostituito. E' vero che ha Neres, ma manca un elemento lì forte. Penso che Conte per firmare in estate ha posto degli aut-aut, ossia che voleva Kvara altrimenti non veniva".