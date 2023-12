Branchini: "Il mercato del Milan è stato fatto sulla carta. Altri innesti a gennaio? Sì, ma attenzione..."

Il procuratore Giovanni Branchini ha parlato fuori dall'hotel Melià di Milano in occasione dell'evento AssoAgenti. Ecco le sue parole sul Milan: “Il Milan ha acquistato moltissimi giocatori quest’estate, bisogna valutare a gennaio se aggiungerne altri. È stato un mercato fatto molto sulla carta, molto su segnalazione degli scout: un mercato che magari non si è integrato alla perfezione con le esigenze della squadra e chi la gestisce. Occhio a non alimentare ulteriormente la confusione con altri acquisti, potrebbero esserci risvolti negativi”.

Branchini ha poi commentato il recente passato: “Non voglio fare una paragone con Maldini e Massara. In passato c’è stata bravura ma anche fortuna, alcuni giocatori che avevano mostrato limiti a Milano si sono ritrovati e hanno trovato una grande resa. Nell’ultimo mercato sono arrivati tanti giocatori: quando arrivano in così tanti c’è la possibilità maggiore di azzeccarne qualcuno molto buono, ma c’è anche il rischio di non avere i risultati sperati da molti”.