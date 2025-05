Serie A, la classifica aggiornata dopo il lunch match delle 12.30

Il Monza torna a vincere dopo quasi 4 mesi, battendo 2-1 l'Udinese, una situazione che non cambia la situazione in classifica per i brianzoli. Resta calda la situazione del Milan, in grado di poter sperare ancora nella Champions League quando mancano due giornate alla fine. Sarà importante che la Roma non vinca a Bergamo nel posticipo di lunedì. Questo il quadro attuale:

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Napoli 77

2. Inter 74

3. Atalanta 68

4. Juventus 64

5. Lazio 64

6. Roma 63

7. Bologna 62

8. Milan 60

9. Fiorentina 59

10. Como 48

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 39

14. Cagliari 33

15. Hellas Verona 32

16. Parma 32

17. Empoli 28

18. Lecce 27

19. Venezia 26

20. Monza 18