Serie A, il Monza torna a vincere dopo 4 mesi. 2-1 all'Udinese, decisivo Keita

Il Monza torna alla vittoria in campionato dopo oltre 4 mesi dall'ultima volta battendo a domicilio l'Udinese. Un 1-2 che complica la rincorsa al decimo posto dei padroni di casa, che non finiscono nella parte sinistra della classifica da 10 anni e che adesso vedono il Como lontano 3 punti.

Nella prima frazione i padroni di casa fanno la partita andando vicini al vantaggio dopo 27 minuti. Bel fraseggio al limite tra Solet e Atta, con il difensore francese che entra in area e calcia un bel diagonale che però trova la respinta dell'estremo difensore ospite.

Nella ripresa la partita si alza di ritmo, con i cambi che aiutano i padroni di casa a farsi vedere in area avversaria. A sorpresa però è il Monza a passare in vantaggio dopo poco più di 50 minuti con il tap-in fortunato di Caprari, che devia di spalla il palo colpito in precedenza da Birindelli. L'Udinese non ci sta e ci prova con i cross per Lucca ed è proprio l'attaccante ex Ajax a trovare il pareggio all'82' con un bellissimo destro in controbalzo dal limite dell'area che si infila alle spalle di Pizzignacco. Le emozioni però non finiscono qui perché al 90' sono di nuovo gli ospiti a passare in vantaggio, grazie al secondo gol in campionato di Keita balde, che regala ai suoi una vittoria in trasferta che manvaca da 7 mesi.