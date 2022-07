Breda su Leao: "Sta bene ed è cresciuto moltissimo. Detta sempre la profondità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore di calcio Roberto Breda ha parlato di Rafael Leao nel prepartita di Marsiglia-Milan, ospite degli studi di Sportitalia. Così si è espresso il tecnico sul portoghese: "Leao sta bene ed è cresciuto moltissimo di personalità. Ha preso sicurezza in determinati colpi come dimostra il primo gol contro il Wolfsberger: giocata che spesso ha dato al Milan tanti gol, cercano sempre lui in profondità. In un calcio uno contro uno quando hai un giocatore con quella gamba e hai campo da attaccare…"