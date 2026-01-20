Bremer: "Il bel gioco esiste, anche se poi devi vincere"

Intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera, il difensore della Juventus Gleison Bremer ha risposto con molta lucidità a una domanda il cui tema ha creato parecchio dibattito nel corso di questi giorni. È più importante vincere o giocare bene? Anche perché quest'anno, spesso e volentieri, le squadre che hanno offerto un calcio spumeggiante sono uscite sconfitte o comunque con l'amaro in bocca dalle rispettive partite, di campionato e non solo.

Esiste il bel gioco?

(sorride) "Certo, anche se poi devi vincere. Però, se giochi bene solitamente funziona: negli ultimi anni, parlo in generale, hanno vinto le squadre che dominano il gioco".