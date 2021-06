Brescia Oggi - Tonali, se l'ufficialità con il Milan non arriverà prima di lunedì andrà in ritiro con Inzaghi

Tra le questioni di mercato che tengono banco in Casa Milan senza dubbio si può citare l'affare relativo al riscatto di Tonali. La trattativa per la conferma del talento lodigiano è ormai prossima alla definizione ma non è ancora arrivata l'ufficialità. In particolare, secondo quanto riporta Brescia Oggi, il giocatore è stato convocato per il ritiro e inserito nella lista di giocatori che lunedì mattina effettueranno le visite mediche, ma tutto si lega alla questione Milan: se arrivasse la fumata bianca ovviamente non partirebbe neppure, altrimenti andrà a Darfo Boario Terme lavorando agli ordini di mister Filippo Inzaghi.