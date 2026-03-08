Brignone a MTV: "Venire qua in questo stadio è qualcosa di speciale. Il tifo è incredibile"

vedi letture

Nel pre partita di Milan-Inter, derby valido per la 28esima giornata di Serie A Enilive, la campionessa olimpica Federica Brignone è intervenuta ai microfoni di Milan TV per raccontare le sue emozioni nell'essere invitata dal club rossonero in una serata del genere: "Venire qua in questo stadio è qualcosa di speciale. Il tifo è sempre incredibile, ancora di più al derby. Siamo orgogliosi di essere qua a tifare il Milan".

Quando sei entrata a centrocampo ti sono tremate un po' le gambe?

"Si, anche perché nelle nostre gare non sentiamo questo rumore".



Insieme alla Brignone anche un altro campione olimpico come Domink Paris ha raccontato le emozioni di questa serata: "Bellissima emozione, momento speciale. Essere inivitato qua, poi per il derby..."