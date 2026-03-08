Brocchi: "Estupinan non è ancora riuscito a tirare fuori quelle che sono le sue reali caratteristiche: è un bel banco di prova"
Davide Bartesaghi è a disposizione dopo l’infortunio di Cremona, ma non è in condizione a tal punto da partire titolare per il derby: sulla fascia sinistra Massimiliano Allegri schiera Pervis Estupinan, che fin qui ha avuto una stagione di alti e bassi. Cristian Brocchi, in diretta su DAZN, ne parla così:
“È una scelta abbastanza scontata vista l’assenza di Bartesaghi. Non è ancora riuscito a tirare fuori quelle che sono le sue reali caratteristiche. Il derby spesso fa tirare fuori un qualcosa in più: molto dipenderà anche dall’atteggiamento della squadra: sicuramente per lui è un bel banco di prova. Ha tanto da guadagnare, ma sicuramente lo guarderanno in molti”.
