Brocchi: "Sono diventato allenatore del Milan in un momento difficile, non potevo dire di no"

Cristian Brocchi, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della sua esperienza da tecnico del Milan: "Non è arrivata troppo presto, è arrivata in un momento estremamente difficile. Parlavano di me come un allenatore emergente e bravo, io rimanevo umile ed allenavo i miei ragazzi. Dal giorno dopo avevo contro qualcosa difficile da gestire. Il momento della squadra non era facile, era un momento di difficoltà. Però sei un dipendente della società, il presidente ha preso questa decisione e non potevo dire di no. Un'altra volta dissi di no e non potevo rifiutare di nuovo. Ci vogliono i momenti giusti, Simone Inzaghi è arrivato presto come me ma c'era un ambiente diverso. Non è andata bene, in finale di Coppa Italia abbiamo perso ai tempi supplementari contro la Juve dopo un'ottima partita. Il mio amore per il Milan non cambierà mai, ora faccio il mio percorso".