Bruno Fernandes, siparietto con Ambrosini: "Ho giocato una volta contro di te, che onore"

Mattatore della Roma in campo, Bruno Fernandes è stato protagonista anche nel post partita, in una scena che racconta tanto anche dell’umiltà di un campione arrivato tardi rispetto alle sue potenzialità, ma ormai definitivamente affermato. Anche grazie all’umiltà, certificata dalla risposta a Massimo Ambrosini. In cui il portoghese, ex Novara e Sampdoria, si è soffermato soprattutto sulla propria ammirazione nei confronti dell’ex capitano del Milan: ”È un piacere parlare con te, ho potuto giocare solo una partita contro ma è stato davvero un piacere e un onore”.