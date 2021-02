"Brutto balija": Ibrahimovic vittima di offese razziste durante Stella Rossa-Milan

Zlatan Ibrahimovicsarebbe stato destinatario di insulti a sfondo etnico durante Stella Rossa-Milan. Come noto, diversi tifosi locali sono riusciti a entrare nel Marakana nonostante i divieti imposti dalle autorità serbe. Nel corso della partita, si sono uditi in maniera distinti i fischi nei confronti di Mandzukic, attaccante croato dei rossoneri. Ma, grazie ad alcuni video registrati sugli spalti, emergono ora anche le offese dei tifosi nei confronti di Ibra: allo svedese, oltre a diverse parolacce, è stato riservato anche il termine balija, un'offesa discriminatoria tipicamente diretta ai bosniaci. Zlatan, come noto, è infatti di origini bosgnacche (legate cioè al gruppo etnico dei bosniaci di religione islamiche) da parte di padre. Da capire se la UEFA aprirà un'indagine per accertare i fatti ed eventualmente prendere provvedimenti nei confronti della squadra di Belgrado.