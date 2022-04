Bucchioni: "Da Pioli mi aspetto di più quando le partite non si sbloccano"

MilanNews.it

Enzo Bucchioni, dagli studi di Top Calcio 24, durante la trasmissione Calcissimo, ha parlato di Milan e di quello che si aspetta da Pioli in questo finale di stagioni. Bucchioni dice: “Mi aspetto di più da Pioli quando le partite non si sbloccano e non si mettono sul binario giusto. Magari provare Leao più vicino a Giroud o cose del genere. Il grande allenatore è quello che nel momento di difficoltà si inventa Pirlo davanti alla difesa come fece Ancelotti. Qui non vedo nulla di tutto ciò, vedo una squadra che va con il pilota automatico, e se poi c’è una turbolenza, che si fa? Pioli è bravo per carità, ma mi aspetto qualcosa di più per vincere le sfide bloccate”.