Bucchioni: "Il Milan aspetta il sì di Ibra"

L’investimento lo ha deciso anche il Milan, naturalmente su Ibra e ve lo raccontiamo da qualche settimana. Entro la prima decade di dicembre ci sarà la decisione finale. Ibra ha parlato con Boban, ci sono stati anche altri contatti, lo svedese ha davvero in testa il grande ritorno, manca però l’ultima parola. Cosa aspetta? Deve fare l’ultimo step del suo autoconvincimento, sono arrivate anche altre proposte e poi c’è il discorso economico. Non è un problema solo di soldi, ma di autostima e di ego. Ibra è Ibra e vuole proposte adeguate a lui anche se ha 38 anni. Dopo i dieci milioni per un anno e mezzo chiesti da Raiola nel primo incontro, si sta trattando su cifre e soluzioni diverse. E come per tutti i papi, anche per Ibra si aspetta soltanto la fumata bianca. Arriverà? In un senso o nell’altro non si andrà oltre l’inizio di dicembre.