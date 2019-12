Bucchioni: "Il Milan seccato con Ibra punta Mandzukic e Haaland"

E che dire di Ibra e il Milan? Era tutto apparecchiato, ma lo svedese non ha firmato l’accordo entro i primi dieci giorni di dicembre come i rossoneri avrebbero voluto per farlo allenare, metterlo in mano a preparatori atletici per averlo al top alla ripresa del campionato alla Befana. Boban e Maldini sono seccati e turbati. Il problema è strettamente fisico, temono che Ibra, lontano dai campi da metà ottobre, possa perdere il tono muscolare e fare troppa fatica (a 38 anni) per recuperare. Ha un senso prendere lo svedese se è in grado di incidere da subito. Cosa è successo? A bloccare l’operazione, e sembra un paradosso, è stato Carlo Ancelotti milanista doc. Da giorni sapeva che sarebbe stato esonerato e i colloqui con Ibra non erano tesi a portarlo a Napoli, ma a prospettargli un futuro in Premier. Ancelotti era al corrente di avere la possibilità di andare all’Arsenal (ne hanno parlato) o all’Everton. Ora che ha chiuso con quest’ultima, Ibra è in attesa di capire. Tornare da Ancelotti lo stuzzica, giocare in Premier pure. E il Milan? Aspetta, ma si guarda attorno. L’ultima idea è Haaland, ma sul norvegese c’è il mondo. Juventus compresa grazie ai buonissimi rapporti con Raiola. E poi: è già pronto per cambiare le sorti del Milan o ha bisogno di tempo per inserirsi nel nostro campionato? Non sarebbe meglio valutare l’ipotesi Mandzukic un altro grande vecchio, un giocatore-leader che serve nello spogliatoio di Pioli?