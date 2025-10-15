Bucchioni sceglie Camarda: "Me lo aspetto a grandi livelli. Può diventare molto forte"
MilanNews.it
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di due dei talenti italiani più chiacchierati del momento, Francesco Camarda e Pio Esposito, reduci da due soste molto positive ed incoraggianti in vista del futuro.
Tra Pio Esposito e Camarda chi sceglie?
""Camarda è un bambino, anche nell'U21. Fa qualcosa di straordinario. E' stato sempre più grande della sua età. In quella fascia di età due anni sono tanti. Pio Esposito è più avanti, si sta ritagliando grandi spazi ma anche l'altro me lo aspetto a grandi livelli. E in prospettiva può diventare molto forte".
