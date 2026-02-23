Bucchioni tuona contro gli arbitri: "Uno scandalo continuo, senza sosta, senza fine"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni non ha potuto non parlare di quanto successo nell'ultimo weekend di campionato, l'ennesimo macchiato da errori arbitrali grossolani:

"Uno scandalo continuo, senza sosta, senza fine, anche ieri il Var ha pesantemente condizionato due partite fondamentali per la corsa Champions [...]. Il Var è nato per aiutare l’arbitro a sbagliare di meno, anche ieri invece sia a Bergamo che a San Siro, li hanno fatti sbagliare di più [...].

L’arbitro Piccinini, insufficiente comunque, vede una ostruzione di Valenti che impedisce a Maignan di intervenire liberamente su calcio d’angolo e annulla il gol di testa di Troilo del Parma. E’ una decisione giusta a termini di regolamento, andatevi a rileggere l’articolo in questione, e comunque non trattasi di chiaro ed evidente errore perchè il contatto c’è stato e la valutazione è di campo.

Il varista Camplone invece decide di diventare protagonista, manda il debole Piccinini al monitor e gli suggerisce di assegnare il gol. Andatevi a rivedere cosa fa Valenti, la sua dinamica, ma perfino l’espressione del viso. Sta facendo una furbata e lo sa, Piccinini l’aveva intuito e il Var invece di aiutarlo l’ha fatto sbagliare [...].

Intanto il campionato prosegue e con un vantaggio di dieci punti su un Milan in chiara difficoltà, l’Inter ha messo le mani sullo scudetto come si pensava da sempre. Abbiamo cercato dei rivali possibili, dal Napoli prima al Milan dopo, ma i nerazzurri sono nettamente i più forti".