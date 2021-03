Bucciantini: "Ibra ha parlato come D'Annunzio, rinnoviamo il contratto agli eroi"

Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport, si è espresso sulla figura di Ibrahimovic, dal post Milan-Manchester alla gara di Firenze: "Giovedì ha parlato da Ibra, ha parlato di scudetto quando tutti celebravano un'uscita immeritata dall'Europa League. L'ho vista una frase alla D'Annunzio, che volava sopra i tetti d'Italia, come se il suo coraggio fosse quello del popolo italiano. E' andato in campo ed ha segnato, ha dato terra ferma a questa parola strana. Finché abbiamo bisogno di eroi, facciamogli il contratto fino a 40, 45, 50 anni. Per eroismo aereo sono per il rinnovo di contratto. Sono convinto che accetterebbe di giocare insieme alla punta del futuro. Mi sembra più un dialogo con sé stesso e con qualche uomo come Maldini e Pioli con cui ha legato molto".