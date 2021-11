Bucciantini: "Il Milan è una squadra che migliora da due anni a questa parte"

Marco Bucciantini è intervenuto a Sky Sport 24, commentando il percorso in Champions League del Milan: “Credo che la vittoria di Madrid sia stata onesta nel dare al girone del Milan dei valori più seri. La partita di San Siro è stata condizionata dall’arbitraggio ma adesso c’è qualche possibilità per passare il turno. Il Milan è una squadra che migliora da due anni a questa parte, è una squadra a cui mancava giocare la Champions League. Molti giocatori non la conoscevano, stanno cominciando a conoscerla insieme e hanno trovato un girone non proprio semplice”.