Bucciantini: "Piatek un fenomeno? Non dobbiamo essere parsimoniosi sulle parole"

Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Piatek: "Basta poco a chi lo allena per far capire il controllo e l'orientamento. Ieri c'è stato qualcosa di più. Il Milan a gennaio è migliorato tantissimo, l'Atalanta ha fatto un gol bello in un momento in cui stava dominando, ha portato 7 giocatori in area rossonera. Di là, un cross da 40 metri, un uomo, un gol. Fenomeno? Dobbiamo rispondere sì, non possiamo essere parsimoniosi sulle parole".