Bucciantini sul derby: "Sarà una partita bellissima che il Milan proverà a vincere"

Intervenuto durante l'edizione mattutina di 'SkySport Today' in onda su SkySport 24, il giornalista e scrittore Marco Bucciantini ha detto la sua in merito al derby fra Milan ed Inter in programma il prossimo 22 aprile, partita che varrà come primo match point Scudetto per la formazione di Simone Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni.

"A Pioli hanno fatto proprio la domanda diretta: 'Temete che questi vincono proprio lo Scudetto in quella partita, Milan-Inter, con molto più pubblico rossoenro?'. Lui ha detto 'L'Inter vincerà il campionato'. Certo, lo puo' vincere nel derby, è il primo match point. Da adesso sono match point, e il Milan proverà a vincere il derby, e questo farà di questa partita una grande sfida, anche se non c'è un traguardo, ma c'è un orgoglio. Secondo me questo renderà la partita di lunedì sera bellissima".