Bucciantini sul Milan: "Probabilmente in questo momento in dirigenza sono in troppi"

Intervenuto su Sky Sport, il noto opinionista Marco Bucciantini ha parlato così delle divergenze fra Gazidis, Boban e Maldini e le voci su Rangnick come prossimo allenatore rossonero: "È un fatto di filiera, in un momento in cui il calcio ci sta proponendo società molto semplici. Un presidente, un uomo di calcio e la parte tecnica, come il Napoli degli anni scorsi e la Lazio di quest’anno. Probabilmente in questo momento sono in troppi e si tratta di territori. Io non sto facendo una valutazione su chi è più bravo, se gli stranieri o Maldini e l’italianizzato Boban, se mi fermo alla forma si sta con Boban e Maldini. Perché quello non è solo un modo di parlare di un allenatore, ma è un’invasione di una competenza. Se Boban e Maldini hanno ruolo e proprio quello, è il calcio”.