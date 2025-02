Bucciantini vota Gimenez: "Acquisto importante, il Milan ha in casa un vero centravanti"

vedi letture

Intervenuto a Sky Calcio Club, l'opinionista Marco Bucciantini ha espresso così la sua opinione sul nuovo arrivo Santiago Gimenez, a segno per la prima volta contro l'Empoli. Ecco le sue parole:

"Il Milan ha ripreso un vero centrovanti, diverso da Morata. Ha ridato senso a quel ruolo. Gimenez è un acquisto che fa guardare avanti, un arrivo che da forza anche alla società, in questo momento non in un momento felice con la piazza".