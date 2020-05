Bundesliga, DS Lipsia sicuro: "La stagione finirà al 100%"

Markus Krosche, direttore sportivo del Lipsia, ha parlato alla Bild in vista della ripresa del campionato nella giornata di sabato 16 maggio: “I ragazzi si allenano in squadra da una settimana e stanno facendo un grande lavoro. Siamo davvero felici che la politica ci abbia dato l’opportunità di ricominciare il campionato in questo fine settimana. La stagione si chiuderà entro il 30 giugno? Ne sono convinto al 100%. Il protocollo della DFL è molto buono, ogni dettaglio è studiato con attenzione. E in corso d’opera può essere implementato. Il calcio è consapevole delle proprie responsabilità. Il ritiro della squadra da sabato? E’ un po’ come essere in preparazione. AI ragazzi piace perché sanno che sta per riprendere il campionato”.