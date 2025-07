Buon acquisto per il Torino: Ngonge si sottopone alle visite mediche

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Il Torino è pronto ad accogliere Cyril Ngonge. L'attaccante, infatti, è arrivato in città e si è diretto all'Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, per sottoporsi alle visite mediche di rito. Il belga, classe 2000, ritroverà in granata Marco Baroni, il suo ex tecnico ai tempi dell'Hellas Verona. Ngonge è stato prelevato dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 18 milioni di euro. (ANSA).