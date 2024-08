Buona la prima per Morata, la pagella: "Promessa mantenuta alla prima uscita"

vedi letture

Giornata di esordi ieri in casa rossonera, anche se non ufficiali. Nel corso dell'ultimo test amichevole contro il Monza, in occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, hanno giocato metà tempo sia Alvaro Morata che Strahinja Pavlovic. In particolare lo spagnolo è partito come centravanti centrale dal primo minuto e, nonostante una condizione ancora tutta da costruire, ha messo in campo tanta corsa, pressing e movimenti interessanti.

Questa la pagella che Tuttosport ha riservato al nuovo numero 7 del Milan dopo la gara contro il Monza: "Aveva promesso di correre e sudare per il Milan: promessa mantenuta alla prima uscita, tanta corsa e tanto sudore - anche perché col caldo che faceva ieri a Milano… La forma migliorerà e anche l’intesa con i compagni".