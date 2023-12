Buone risposte da Bennacer a Bergamo, ma col Newcastle non ci sarà

Una delle poche, pochissime note positive della serata di ieri sera a Bergamo arriva da Ismael Bennacer. Seconda presenza da subentrato, dopo quella con il Frosinone, per l'algerino dopo il grave e lungo infortunio al ginocchio.

Le risposte che arrivano dal centrocampista sono, seppur solo iniziali, confortanti: anche contro l'Atalanta Isma ha retto fisicamente e ha iniziato a far ripartire i giri del motore. È ovvio che la miglior condizione sia ancora lontana, ma non potrebbe essere altrimenti dopo i 7 mesi passati ai box. Purtroppo, ma era cosa già nota, non potrà essere impiegato in Newcastle-Milan di Champions League di questo mercoledì. Questo perché l'ex Empoli ad inizio stagione non è stato inserito in lista Champions visti i tempi di recupero, ai tempi, ancora incerti. Di certo una scelta sensata e condivisibile, che però porta l'algerino a non essere disponibile in quella che, ad oggi, è la gara più importante della stagione.