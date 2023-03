Buriani: "La mancanza di risultati salta all'occhio, ma Pioli ha fatto un buon lavoro"

MilanNews.it

Ruben Buriani, ex centrocampista di Milan e Napoli, ha parlato così dell'operato di Pioli in questa stagione ai microfoni di Numero Diez: "L’anno scorso ha vinto, e anche bene. Quest’anno alcuni giocatori, come Leao e Hernandez, al rientro dal mondiale non erano gli stessi. Han pagato questo scotto, sono due che fanno la differenza. Quando mancano loro si sente, c’è poco da fare. Nonostante questo il lavoro di Pioli in questi due anni è stato buono, ha riportato il Milan in Champions, vincendo il campionato e arrivando anche ai quarti quest’anno.