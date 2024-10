C'è anche Paolo Maldini a Udine per Italia-Israele. Potrebbe esordire Daniel

Paolo Maldini presente allo stadio Friuli per Italia-Israele, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Dopo aver assistito a Italia-Belgio dalla tribuna dell'Olimpico di Roma, l'ex bandiera del Milan è arrivato anche a Udine nella speranza che, in questa circostanza, suo figlio Daniel convocato per la prima volta in questo mese di ottobre possa anche esordire con la maglia azzurra. Di seguito le formazioni ufficiali.

Italia (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Donnarumma, Di Gregorio, Bellanova, Buongiorno, Ricci, Maldini, Gabbia, Okoli, Lucca, Zaniolo, Udogie, Pisilli. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Israele (4-2-3-1): O.Glazer; Feingold, Nachmias, Baltaxa; Abada, Abu Fani, Kanichowsky, Haziza; Dor Peretz, Gloukh; Madmon. A disposizione: Keuof, Gerafi, Stoinov, Azoulay, Safur, Baribo, Leidner, Khalaifi, Biton, E.Peretz, Jaber, Gropper. Commissario tecnico: Ran Ben Simon.