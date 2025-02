C'era una volta il DNA europeo: l'ultima rimonta del Milan risale a 18 anni fa

Il DNA Europeo, per anni vanto del Milan. Ma che da anni è andato via. Basti pensare, e la figuraccia col Feyenoord lo ha dimostrato, che sono ben 18 anni che i rossoneri non si qualificano ribaltando una situazione di svantaggio. L'ultima volta fu in semifinale di Champions 2007: la squadra di Carlo Ancelotti perse 3-2 a Old Trafford contro il Manchester United, poi a San Siro sotto una pioggia battente vinse in modo epico per 3-0.

Non a caso quella fu la squadra che vinse l'ultima coppa dalle grandi orecchie. Da allora il Diavolo è sempre stato incapace di cambiare al ritorno una situazione di svantaggio. Ed è successo anche stasera, contro un avversario privo di 11 elementi, con un traghettatore in panchina e col suo miglior giocatore ceduto proprio al Milan e non rimpiazzato.