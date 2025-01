Cagliari, Caprile: "L'uscita su Jimenez la parata più difficile della partita contro il Milan"

A partire dalle 13.30 il neo portiere del Cagliari, Elia Caprile, si presenta alla stampa presente.

Quanto ha impiegato a dire sì al Cagliari?

"Pochissimo. Sapevo che poteva essere una grande occasione. COntro il Milan ho fatto una grande prestazione, ma l'ha fatta pure tutta la squadra. Ora testa al Lecce".

Come è stato l'impatto con lo spogliatoio?

"Molto buono. Sono molto contento di essere qui. Pavoletti? E' stato molto discreto, sapendo è stato un periodo difficile della mia vita (il goal in finale dei play off)".

Come è nata la trattativa?

"Ho fatto presente le mie intenzioni di giocare al Napoli che si è subito interessato e mi ha fatto sapere del Cagliari".

Qual è il tuo obiettivo personale?

"Cercare di migliorarmi, sempre. A fine anno tirerò le somme. Anzitutto la salvezza del Cagliari, poi si vedrà".

Quale è stata la parata più difficile di Milano?

"Credo l'uscita su Jimenez".